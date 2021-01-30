Украина в рамках COVAX в феврале получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer

В феврале Украина получит 117 тысяч доз м-РНК вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.
Об этом сообщает главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
"Украина получила ответ от COVAX. В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19", – сообщил Ляшко.
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COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения.
Кроме того, по данным Ляшко, параллельно в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина сможет получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.
"И это только в рамках механизма COVAX", – подчеркнул он.
Напомним, массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в Украине через четыре месяца.
Ранее мы сообщали, что европейская комиссия приняла решение ввести экспортный контроль за вакцинами от COVID-19.
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