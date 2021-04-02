Украина стала третьей по смертности от COVID среди стран Европы – вероятность локдауна резко возросла

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. По заболеваемости и летальности мы в пятерке среди стран Европы. Даже если заболеваемость спадет в ближайшие недели, то к концу полугодия страна потеряет из-за коронавируса больше людей, чем в 2020-м. Что в Украине происходит с коронавирусом, вместе с экспертами разбирался "Сегодня".
Осенний пик по смертности от коронавируса уже превышен на 34%
Украина на третьем месте по числу смертей от COVID-19 после Польши и Чехии, если брать большие страны с населением более 10 млн. Хотя еще три недели назад мы были девятыми, отмечают в Киевской школе экономики.
Сейчас в Украине количество умерших от COVID-19 за сутки превышает пиковые показатель осенней волны на 34% и продолжает расти. По заболеваемости Украина в пятерке стран с самой худшей ситуацией, вместе с Румынией, Польшей, Чехией, Швецией.
Есть и хорошие новости
Темпы распространения вируса уже понемногу уменьшаются. В начале месяца заболеваемость росла на 20% каждую неделю. Сейчас – на 6%. Если тенденция продолжится, то в ближайшие недели она стабилизируется, отмечает Ганиченко.
Еще один позитивный знак – количество выписок из больниц начало расти и разрыв между госпитализациями и выписками сокращается. Но последние дни в Украине фиксируют негативные рекорды по количеству умерших от коронавируса – более 400 смертей. До средины апреля число умерших продолжит расти.
"Смертность продолжит расти еще две недели, догоняя заболеваемость. То есть сначала идет рост заболеваемости, госпитализаций, а потом мы видим, как смертность догоняет этот рост", – объясняет Юрий Ганиченко.
Смертей от COVID-19 в этом полугодии будет больше, чем за весь 2020-й, прогнозирует Киевская школа экономики. Есть три сценария, сколько смертей от коронавируса будет в итоге.
Если в прошлом году от вируса умерло 20 тыс. украинцев, то по среднему сценарию до конца первого полугодия суммарно от COVID-19 будет 55 тыс. умерших.
"Если говорить о диапазонах, то общее число смертей с начала пандемии до конца первого полугодия может быть от 40 до 75 тыс. умерших", – отмечает Ганиченко.
На эти цифры будут влиять циркуляция вариантов вируса, которые быстрее распространяются. То есть какой процент среди всех вариантов составят британский, южноафриканский и бразильский. Еще один фактор – продолжительность иммунитета. До сих пор нет достаточно длительных исследований, которые бы говорили о том, сколько держится иммунитет. И третье – это темпы вакцинации.
Умные люди не допустят катастрофы – нужен локдаун
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Самые жесткие ограничения введены в красных зонах. Пока 10 областей и Киев – "красные" с самыми суровыми мерами.
"Украина может пройти вторую волну без национального локдауна. Но риск введения локдауна остается высоким через более распространенные варианты вируса. Если ограничения в регионах будут преждевременно сняты или они будут пренебрегать, то это может привести к повторной более сильной волне", – считает Юрий Ганиченко.
Эпидемиолог Наталья Виноград уверена: все зависит только от того, как будут выполняться меры, введенные в областях и как впускают и выпускают из карантинных зон.
Наталья Виноград
эпидемиолог, профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология"
"Если не будет контроля, то медикам предстоит много работы и мы будем терять людей. Если не соблюдать карантинные меры, то по законам эпидемиологии возможность заражать следующего человека закончится естественным образом за счет большого числа смертей. Этого нельзя допускать. Так было во время легочной чумы, которая завершилась после того, как уничтожила 60% населения и возбудитель не мог найти новую жертву – это пример естественного процесса в худшем варианте. Мы умные люди и не этого допустим".
Ранее "Сегодня" писал, что на 1 апреля уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в 22 регионах страны. Наибольшая занятость коронавирусных коек с кислородом в Киеве – 84,3% (при норме в 65%). В Киеве уже усилили локдаун, закрыв с 5 апреля общественный транспорт для большинства жителей – в нем смогут ездить только по спецпропускам определенные категории людей. Но это еще не все – сейчас заговорили о комендантском часе в столице.
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Юрий Ганиченко
руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики
"Плохой ли это тренд и выйдем ли мы на первое место? Мы видим, что до первого места большой разрыв. На первом месте сейчас Чехия – 24,7 умерших на 100 тыс. населения, в Украине – 9,7. Поэтому в ближайшее время Украина не выйдет на первое место. Но уровень смертности в Украине остается одним из самых больших на 100 тыс. населения в Европе и в мире – и будет расти еще как минимум две недели".