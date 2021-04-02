Украина стала третьей по смертности от COVID среди стран Европы – вероятность локдауна резко возросла

Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют, что сейчас от коронавируса умрет больше украинцев, чем за весь 2020 год

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19. По заболеваемости и летальности мы в пятерке среди стран Европы. Даже если заболеваемость спадет в ближайшие недели, то к концу полугодия страна потеряет из-за коронавируса больше людей, чем в 2020-м. Что в Украине происходит с коронавирусом, вместе с экспертами разбирался "Сегодня".

Осенний пик по смертности от коронавируса уже превышен на 34%

Украина на третьем месте по числу смертей от COVID-19 после Польши и Чехии, если брать большие страны с населением более 10 млн. Хотя еще три недели назад мы были девятыми, отмечают в Киевской школе экономики.

Сейчас в Украине количество умерших от COVID-19 за сутки превышает пиковые показатель осенней волны на 34% и продолжает расти. По заболеваемости Украина в пятерке стран с самой худшей ситуацией, вместе с Румынией, Польшей, Чехией, Швецией.





Есть и хорошие новости

Темпы распространения вируса уже понемногу уменьшаются. В начале месяца заболеваемость росла на 20% каждую неделю. Сейчас – на 6%. Если тенденция продолжится, то в ближайшие недели она стабилизируется, отмечает Ганиченко.

Еще один позитивный знак – количество выписок из больниц начало расти и разрыв между госпитализациями и выписками сокращается. Но последние дни в Украине фиксируют негативные рекорды по количеству умерших от коронавируса – более 400 смертей. До средины апреля число умерших продолжит расти.

"Смертность продолжит расти еще две недели, догоняя заболеваемость. То есть сначала идет рост заболеваемости, госпитализаций, а потом мы видим, как смертность догоняет этот рост", – объясняет Юрий Ганиченко.

Смертей от COVID-19 в этом полугодии будет больше, чем за весь 2020-й, прогнозирует Киевская школа экономики. Есть три сценария, сколько смертей от коронавируса будет в итоге.

Если в прошлом году от вируса умерло 20 тыс. украинцев, то по среднему сценарию до конца первого полугодия суммарно от COVID-19 будет 55 тыс. умерших.

"Если говорить о диапазонах, то общее число смертей с начала пандемии до конца первого полугодия может быть от 40 до 75 тыс. умерших", – отмечает Ганиченко.

На эти цифры будут влиять циркуляция вариантов вируса, которые быстрее распространяются. То есть какой процент среди всех вариантов составят британский, южноафриканский и бразильский. Еще один фактор – продолжительность иммунитета. До сих пор нет достаточно длительных исследований, которые бы говорили о том, сколько держится иммунитет. И третье – это темпы вакцинации.

Умные люди не допустят катастрофы – нужен локдаун

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Самые жесткие ограничения введены в красных зонах. Пока 10 областей и Киев – "красные" с самыми суровыми мерами.

"Украина может пройти вторую волну без национального локдауна. Но риск введения локдауна остается высоким через более распространенные варианты вируса. Если ограничения в регионах будут преждевременно сняты или они будут пренебрегать, то это может привести к повторной более сильной волне", – считает Юрий Ганиченко.

Эпидемиолог Наталья Виноград уверена: все зависит только от того, как будут выполняться меры, введенные в областях и как впускают и выпускают из карантинных зон.

Ранее "Сегодня" писал, что на 1 апреля уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в 22 регионах страны. Наибольшая занятость коронавирусных коек с кислородом в Киеве – 84,3% (при норме в 65%). В Киеве уже усилили локдаун, закрыв с 5 апреля общественный транспорт для большинства жителей – в нем смогут ездить только по спецпропускам определенные категории людей. Но это еще не все – сейчас заговорили о комендантском часе в столице.