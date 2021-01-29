Украина внесла семь стран в "красный список": куда лучше не ехать

За неделю в "зеленый список" смогла попасть только страна Эсватини

Украина расширила список стран со сложной ситуацией из-за коронавируса, увеличив его на шесть пунктов.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины, где опубликовали обновленные данные за 29 января.

Так, если на прошлой неделе Минздрав насчитывал 68 "красных стран", то на этой их уже 74. "Покраснели" Парагвай, Кабо-Верде, Перу, Сент-Люсия, Доминиканская Республика, Барбадос и Мексика, однако Эсватини попала в "зеленый список".

По большому счету, это случилось благодаря снижению заболеваемости в самой Украине, где этот показатель за неделю упал с 204,3 до 169,7.

Также на этой неделе все соседи Украины, кроме Молдовы, остались в "красном списке".

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Отмечается, что самая сложная ситуация с COVID-19 сейчас сложилась в Португалии, где за последние 14 дней зафиксировали более 1,4 тыс. инфицированных на 100 тыс. населения. По этой причине власти страны запретили гражданам покидать страну воздушным и наземным транспортом.

Напомним, что с начала распространения инфекции в Украине выявили 1 211 593 случая инфицирования коронавирусом, из них 22 479 привели к летальному исходу.

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