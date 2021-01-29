Украина внесла в черный список пятерых российских артистов

Минкульт получил письмо от СБУ и выдал приказ по пятерым россиянам-нарушителям

На днях одному российскому пропагандисту запретили въезд в Украину, а теперь Министерство культуры и информационной политики внесло в черный список пятерых артистов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минкульте рассказали, что еще 18 января получили обращение от СБУ с просьбой включить россиян в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Российская певица Ольга Кормухина – по данным базы "Миротворец" незаконно посещала оккупированный Донбасс, участвовала в антиукраинских мероприятиях.

Фото: facebook.com/olgakormuhina

Российская певица Ольга Засульская (сценический псевдоним Лоя) – незаконное посещение ОРДЛО и участие в антиукраинских мероприятиях.

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Фото: instagram.com/loyainsta

Российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт Игорь Саруханов – посещение ОРДЛО, сотрудничество с боевиками, участие в антиукраинских мероприятиях.

Фото: facebook.com/igor.sarukhanov.1

Российский певец Денис Клявер (экс-участник группы "Чай вдвоем") – те же действия, что и у Саруханова.

Фото: facebook.com/dklyaver

Российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман – незаконно давал концерты на оккупированной части Донецкой области.

Фото: facebook.com/tishman.music

Отметим, что обычно фигурантам черного списка Минкульта запрещается въезд в Украину.

Напомним, в прошлом году СБУ за месяц сделала невъездными в Украину четыре десятка иностранцев, среди которых два известных россиянина – Геннадий Зюганов и Максим Фадеев.