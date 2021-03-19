Украина ввела санкции против Азарова, Януковича и Поклонской: полный список

Вслед за санкциями в отношении народного депутата Виктора Медведчука и его жены, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести новые санкции в отношении десятков компаний и физических лиц.
Об этом на брифинге 19 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Сайт "Сегодня" разбирает сегодняшние решения совета по нацбезопасности.
Санкции
Он отметил, что санкции в отношении 27 физлиц были введены за предательство Украины – часть из них после Революции достоинства сбежала в Россию и получила гражданство РФ, а часть живет в оккупированном Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса:
- Янукович Виктор Федорович – сбежавший в Россию экс-президент Украины;
- Азаров Николай Янович – бывший премьер-министр Украины, тоже сбежал в РФ;
- Абисов Сергей Вадимович – "глава МВД" оккупированного Крыма;
- Аксенов Сергей Валерьевич – "глава Республики Крым";
- Бобков Александр Михайлович – нардеп VII созыва и коллаборационист, сбежал в т.н. "ДНР";
- Грицай Валерий Николаевич – "замначальника полиции" оккупированного Крыма;
- Затулин Константин Федорович – депутат Госдумы РФ;
- Зима Петр Анатольевич – бывший глава главка СБУ в Крыму;
- Иванцов Андрей Геннадьевич – "замминистра внутренних дел" оккупированного Крыма;
- Кирилин Олег Геннадьевич – "замминистра внутренних дел" оккупированного Крыма;
- Колесниченко Вадим Васильевич – народный депутат V-VII созывов;
- Константинов Владимир Андреевич – председатель оккупационного "Государственного совета Крыма";
- Курченко Сергей Витальевич – украинский бизнесмен;
- Кусюк Сергей Николаевич – экс-полковник, бывший заместитель командира отряда "Беркут";
- Лебедев Павел Валентинович – экс-министр обороны Украины;
- Пасечник Леонид Иванович – коллаборационист, бывший главарь т.н. "ЛНР";
- Поддубов Александр Александрович – бывший полковник, начальник оккупационного "УМВД России2 по городу Севастополю";
- Поклонская Наталья Владимировна – депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор Крыма";
- Пшонка Виктор Павлович – бывший генпрокурор Украины;
- Саламатин Дмитрий Альбертович – экс-министр обороны Украины;
- Соркин Игорь Вячеславович – экс-глава Нацбанка Украины;
- Табачник Дмитрий Владимирович – экс-министр образования и науки Украины;
- Ткаченко Николай Николаевич;
- Федорян Николай Аулетович;
- Фиськов Николай Николаевич;
- Черпицкий Вячеслав Зиновьевич;
- Чичилимова Ольга Анатольевна.
Глава СНБО подчеркнул, что украинские граждане из этого списка, "преимущественно 99%", сменили гражданство на РФ.
Также вводятся санкции в отношении 19 компаний, которые, по словам Данилова, используют украинские недра:
- "Геоконнект";
- "Глобал Геоинвест";
- "Транссетгео";
- "Геопост";
- "Геовертикаль";
- "Геотаргет";
- "Надрапрайд";
- "Геофорс";
- "Геостенс";
- "Надравестгруп";
- "Бэст ойл компании";
- "Надрапростир";
- "Инфогеотренд";
- "Эйджин марка";
- "Экогазальянс";
- "Эпивал энерджи";
- "Юнолит Ойл";
- "Профиннафт";
- "Бэстгеотек".
Отмечается, что в отношении и компаний, и упомянутых физлиц уже применены максимальные санкции, которые предусмотрены законодательством Украины. Соответственно, их активы будут заморожены, а счета – заблокированы.
"Мотор Сич"
Еще один вопрос, который рассматривался на заседании СНБО – исполнение решения совета о национализации предприятия "Мотор Сич".
"Сегодня происходят определенные процессы в юридической плоскости. Я думаю, что в ближайшее время мы вас проинформируем, каким образом это все происходит. Сегодня дело рассматривается в Шевченковском райсуде (города Киева – ред.). Как только будет принято решение, мы вас сразу проинформируем", – сказал Алексей Данилов.
Госизмена Януковича
СНБО также обсудил прогресс в уголовных делах о государственной измене, которую совершил четвертый президент Виктор Янукович.
"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения В. Ф. Януковича, бывшего президента Украины, осужденного по 111 ст. Уголовного кодекса (государственная измена) – приговор уже вступил в законную силу. Было дано поручение всем органам государственной власти проанализировать все действующие сегодня нормативно-правовые акты на предмет опасности для нацбезопасности Украины", – сообщил секретарь СНБО.
Новости на эту же тему: