Украина вымирает. За 10 лет депопуляция населения превысила 2,2 млн человек

В прошлом году рождаемость в Украине установила антирекорд

В прошлом году рождаемость в Украине установила десятилетний рекорд – с 2010 до 2020 года этот показатель снизился на 40%.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Opendatabot.

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Как говорится в опубликованном 9 марта докладе, основанном на открытых данных украинского правительства, рождаемость в 2020 году составила 293 457 человек, а в 2010-м – 497 689.

При этом пик рождаемости за последние три года приходится на июль 2018 года, когда появились на счет 31 461 украинских малыша. В среднем же за три года ежемесячно рождались около 26 тысяч украинцев.

При этом в Украине наблюдается скачок смертности – за прошлый год в стране умерли 616 835 человек. И хотя это на 12% меньше, чем десять лет назад, этот показатель – самый высокий за пять лет.

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Таким образом, спад украинского населения в прошлом году тоже оказался максимальным за десять последних лет – 323 378 человек.

"Исходя из данных рождаемости и смертности от Госкомстата, наблюдается депопуляция: население Украины за 10 лет сократилось на 2 257 309 человек", – резюмируют авторы исследования.

Напомним, о неоправдавшихся надеждах на массовый рост рождаемости после локдауна в прошлом марте и улучшение демографической ситуации в стране ранее заявляли и в киевском Центра репродуктивной и перинатальной медицины.

Видео: Сегодня

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