"Только безопасными": какими вакцинами от COVID-19 будут прививать украинцев

Украинцев будут прививать от COVID-19 только безопасными и эффективными вакцинами, например Pfizer.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы допустим в Украину точно безопасные вакцины, которые имеют эффективность. Это будут вакцины нескольких производителей, как вакцины от гриппа", – заявил министр.

По его словам, пока планируется использование следующих вакцин:

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Sinovac – 700 тысяч доз;

– 700 тысяч доз; Pfizer/BioNTech – 210 тысяч доз.

Степанов также отметил, что в Украину могут завезти вакцину еще одного производителя, но какого именно, он не уточнил.

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор", - сказал он.

Напомним, в ВОЗ пообещали, что международный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX запустится уже в феврале. Организация заключила контракт с американско-немецким альянсом Pfizer/BioNTech на поставку до 40 млн доз вакцины, а до апреля ожидается поставка еще около 150 млн доз, но уже от AstraZeneca.