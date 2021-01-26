Украинцев будут вакцинировать в пять этапов – кто и когда получит прививку

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцев будут вакцинировать от коронавируса в пять этапов, а до конца года прививки получит половина населения страны.
Об говорится в сюжете "Сегодня".
Кто получит прививку?
Кампанию по вакцинации начнут в феврале. Для этого, вероятнее всего, будут использовать препарат производства Pfizer, а первые дозы правительство надеется получить по инициативе COVAX.
Иммунизацию будут проводить специальные бригады в пять этапов:
- Медики, люди из домов престарелых и военные ООС.
- Социальные работники и люди старше восьмидесяти лет.
- Работники ГСЧС, полиции, СБУ и учителя.
- Люди старше шестидесяти лет.
- Остальные украинцы.
По прогнозам Кабмина, до конца года прививки получит половина населения.
Какие препараты используют?
Наиболее вероятные кандидаты – AstraZeneca, Novavax и Sanofi. Также Украина заключила договор на покупку вакцин Sinovac, однако использовать будут только препараты с эффективностью выше 70%.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от коронавируса.
Мы также сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов обещает, что украинцев будут прививать от COVID-19 только безопасными и эффективными вакцинами, например, Pfizer и Sinovac.
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