Украинцев предупреждают об опасности в горах

В воскресенье, 21 февраля, в Карпатах прогнозируют опасность схождения лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами 21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", – говорится в сообщении.

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Так, в горах объявлен третий уровень опасности.

Ранее мы сообщали, что долгожданное потепление в Украине продержится чуть дольше, чем прогнозировалось. Плюсовая температура во многих областях будет наблюдаться как минимум до четверга, 25 февраля. И хотя на востоке Украины похолодает 24 февраля, 25 февраля погода вновь начнет улучшаться.

Также мы узнавали, какой будет погода в Украине до конца 2021 года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы прогноз погоды на весь 2021" .