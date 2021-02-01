Украинцев призвали готовиться к побочным реакциям от вакцин

Учитывая высокий процент антипрививочных настроений в Украине, чиновники и члены правительства готовы своим примером побуждать граждан принимать вакцину от коронавируса.

Об этом в интервью Новому Времени заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Показательно вакцинировать медицинских работников, собственным примером показывать", – ответил Ляшко на вопрос о том, как планируется повысить общественное доверие к кампании по вакцинации.

Кроме того, будет запущен коммуникационный центр, который будет распространять коммуникационные месседжи и проекты коммуникационных кампаний. На этом фоне Ляшко рассчитывает, что СМИ помогут в распространении этих месседжей.

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В то же время, учитывая количество смертей среди людей преклонного возраста, которые уже приняли вакцину за границей, Виктор Ляшко не исключил, что подобные инциденты ждут и Украину.

"Будут неблагоприятные события после иммунизации. К ним надо быть готовыми. К каждому лекарственному средству в инструкции прописаны побочные реакции. Мы будем разъяснять и показывать", – пообещал главный санврач страны, назвав предстоящую вакцинацию населения "беспрецедентной кампанией иммунопрофилактики".

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что национальный план по вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам, а первыми прививки получат уязвимые категории населения.

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