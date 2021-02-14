Украинцы смогут пользоваться отечественными водительскими правами в ОАЭ — Аваков

Арсен Аваков подписал соответствующий документ с министром внутренних дел ОАЭ

Сегодня, 14 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Сейф бин Заид Аль Нагаян подписали два документа:

Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом;

Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании национальных удостоверений и обмене ими.

Подписание состоялось в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ, сообщает Telegram-канал МВС Украины.

Отныне водители будут пользоваться в ОАЭ водительскими удостоверениями, которые получили в Украине. Туристы смогут, используя свои права, арендовать автомобиль, а резиденты и работающие в ОАЭ бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные, отметил Арсен Аваков.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский 14 февраля дал интервью эмиратскому информационному агентству Emirates News Agency WAM и сделал главные заявления об инвестициях в Украину и новых экономических связях.

Владимир и Елена Зеленские в ОАЭ с официальным визитом — смотрите видео: