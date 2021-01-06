Украинские политики тайно вакцинировались от COVID-19? Мы проверили слухи

В Сети сообщили, что в страну ввезли нелегальный препарат Pfizer

В Сети активно пишут о том, что некоторые народные депутаты и высокопоставленные чиновники тайно получили вакцину Pfizer, нелегально завезенную из Израиля.

Сайт "Сегодня" обратился к официальным источникам и узнал, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Бизнесмен Михаил Бродский в своем блоге написал, что премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий привились от коронавируса.

За препарат, нелегально доставленный в Украину, они якобы заплатили по 2,5 тыс. евро. При том, что его официальная цена составляет около 30 евро.

"Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 – за две", – написал он.

Бродский утверждает, что препарат ввезли без растаможки и пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".

После этого тему нелегальной вакцинации начали раскручивать некоторые украинские и зарубежные СМИ. В частности, об этом сообщили российский сайт Lenta.ru и белорусский канал "Беларусь 1".

Реклама

Источник: Беларусь 1

И что, правда?

Мы обратились к народному депутату Михаилу Радуцкому, которого, в частности, и обвинили в нелегальной прививке. Политик назвал слухи "бредом", который придумывают "некоторые владельцы СМИ".

"Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год в Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда в Украине официально появится вакцина – я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", – сказал он.

В пресс-центре таможенной службы на вопрос о том, были ли попытки контрабандного ввоза вакцин от коронавируса, не смогли ответить однозначно.

"Не можем ни опровергнуть, ни подтвердить такой информации", – сообщили там.

Среди медиков, рассказали "Сегодня" в одном из столичных госпиталей, ходит непроверенная информация о якобы неофициальном тестировании вакцины Pfizer на территории Украины.

Однако деталей – где и когда происходит тестирование – не назвали. Никаких официальных данных об этом нет.