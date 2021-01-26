Украинским школьникам дадут по 100 тыс. грн, но есть условие

Нардеп Пипа рассказала, сколько нужно набрать баллов на ВНО, чтобы получить круглую сумму денег

Украинские школьники могут заработать по 100 тысяч гривен, но повезет только 30 лучшим и набрать нужно определенное количество баллов. Секретарь образовательного комитета парламента, народный депутат Наталия Пипа сообщила, что соответствующее постановление было поддержано на комитете.

По ее словам, такая премия будет стимулировать детей к лучшему обучению.

"Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО. Поддержали на образовательном комитете постановление: 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение – по 100 тыс. грн. Для этого сумма баллов по четырем предметам должна быть 790 и более (баллов), в том числе один предмет – на 200 баллов. Есть справедливое условие – вступление в украинский вуз", – написала Пипа в Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", в этом году внешнее независимое оценивание будет проходить в условиях пандемии и карантинных ограничений. Так, например, пробное ВНО состоится 10 апреля – каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету. Читайте подробней, когда и как будут проводить ВНО-2021.

Также стало известно, что украинский язык станет обязательным для ВНО.

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