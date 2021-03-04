Украинский борщ на страницах New York Times. Как жительница села Борщев попала в мировую прессу

Журналисты "Сегодня" встретились с автором рецепта, который теперь могут готовить во всем мире

Рецепт борща из украинского села напечатали на страницах авторитетного издания New York Times. Как правильно готовить украинское блюдо газете рассказала Ольга Габро из Борщева Житомирской области. Съемочная группа "Сегодня" отправилась в Житомирскую область за местнім рецептом борща.

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Старый неприметный дорожный знак сообщает, что мы в селе Борщев. Дом Ольги – первый от дороги. По дороге домой рассказывает, почему село называется именно Борщев.

"Раскулачивали кулаков, люди бежали в леса, чем питались, травы всякие искали и варили борщ. Они выжили с борща", – рассказывает Ольга.

Варить борщ ее учила мать. А рецепт еще от прапрабабушки. Особенно даже нарезаются овощи. Специально для приготовления Ольга разжигает плиту, хоть и имеет газовую. Такой же борщ учила варить журналистку и фотографа из американского издания New York Times.

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В статье авторитетного издания говорится о спорах, которые возникли после того, как российское правительство на своей официальной интернет-странице назвало борщ известной и любимой едой в России. Съемочная группа "Сегодня" связалась с автором статьи о борще для New York Times Марией Варениковой. В село Борщев она поехала специально, чтобы узнать аутентичный украинский рецепт. Блюдом так заинтересовались даже за океаном после скандала с гастро-гидом Мишлен, который назвал борщ "русским супом".

"В то время как раз очень живо обсуждалась тема борща, так как Украина подала заявку на то, чтобы его признали таки украинским, и мы решили, что это интересная тема, так как борщ знают во всем мире, едят его во всем мире. Мы увидели, что существует очень много сел и городков в Украине с названием, что происходит от этого блюда и мы решили поехать в одно из таких сел", – поделилась журналистка.

Как правильно варить борщ по рецепту из New York Times, смотрите в сюжете:

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