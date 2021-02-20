Украинский и история для абитуриентов из Крыма и с Донбасса: какие могут быть проблемы

Министерство образования издало приказ № 151 "О введении пилотного проекта подготовительных курсов", который запускает программу по изучении украинского языка и истории Украины на специальных курсах, организованных для жителей оккупированных территорий. С какими проблемами могут столкнуться абитуриенты – разбирался сайт "Сегодня".

Четырехмесячные курсы должны начаться в феврале, так указано в приказе Минобразования. Но никакой информации о бесплатных курсах на сайтах университетов до сих пор нет.

Руководитель образовательных центров "Донбасс-Украина", "Крым-Украина" Мариупольского государственного университета Вячеслав Кудлай советует сразу звонить в эти центры, которые работают при университетах.

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А исполнительный директор фонда "Відкрита політика", основательница Научного лицея им.Клима Чурюмова Ирина Жданова рассказывает:

"Университеты, действительно, немного медленно работают с информированием. Сейчас мы разрабатываем информационную кампанию, но мы как общественная организация не можем нести ответственность за университеты. Мы вместе с двумя перемещенными вузами – Донецкой политехникой и Луганским национальным университетом им. Шевченко – начали регистрацию на подготовительные курсы".

По ее словам, 1 марта начнутся онлайн-занятия на платформе Научного лицея Чурюмова, которая обеспечивает анонимность и безопасность абитуриентов, что немаловажно. К курсам могут присоединиться не только абитуриенты с оккупированных территорий, но и из труднодоступных населенных пунктов, сел.

Информация об обучении в Украине часто блокируется на оккупированных территориях и не доходит до выпускников. И Украина недостаточно работает над этим, отмечает Олег Охредько, аналитик Центра гражданского образования "Альменда", которая занимается поддержкой переселенцев и тем, кто остался в Крыму:

"В Крыму нет обучения на украинском. И абитуриентам, которые хотят учиться в Украине, необходим украинский язык и украинская среда. Дети в Крыму берут репетиторов по украинскому языку, даже онлайн-уроки учителей, живущих в Украине. Поэтому бесплатные курсы – очень позитивный шаг и важно, чтобы была возможность учиться дистанционно. Плюс нужны информационные кампании, чтобы информация доходила до оккупированных территорий".

Также до сих пор неизвестны даты начала курсов. Правительство еще должно утвердить дополнительное постановление Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"К сожалению, 100 млн грн, которые выделили на подготовительные курсы, забрали у перемещенных университетов. Но теперь нужно, чтобы они оперативно разработали программу использования этих бюджетных средств. И соответственно пока что постановление согласовывается в Минфине, Минэкономики и так далее. И это тормозит запуск курсов. Запуск курсов – это положительный момент, потому что включает и стипендии, и общежития, но важно следить, чтобы средства были прозрачно использованы", – добавляет Ирина Жданова.

Напомним, Министерство образования утвердило календарный план подготовки и проведения ВНО 2021. Регистрация участников ВНО закончится 5 марта.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "За изучение украинского языка и истории выпускникам из Крыма и Донбасса дадут стипендию".