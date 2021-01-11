Поставщик подписал договор на поставку COVID-вакцин в Украину: ожидаем 5 млн доз

Украинская группа фармацевтических компаний "Лекхим" подписала договор с китайским производителем вакцин Sinovac на поставку в Украину 5 млн доз от COVID-19.

Об этом сообщили на сайте компании.

Так, на данный момент "Лекхим" является официальным и единственным поставщиком вакцины Sinovac Biotech в Украине. Соглашение действует пять лет.

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Получить вакцину планируют в марте, а в 2022 году – хотят наладить производство препарата на украинском предприятии ЧАО "Лекхим-Харьков".

Напомним, ранее министр Степанов заявил, что его не смущает репутация поставщика китайской вакцины . По его словам, Минздрав остановил выбор на операторе "Лекхим" для закупки вакцины Sinovac по требованию производителя.

Также мы писали, что в Сети появились предложения сделать прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac Biotech. Хотя на данном этапе в Украине официально ни одна вакцина не зарегистрирована.