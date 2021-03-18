Украинский след в космосе. Как отец "Звездных войн" из КПИ придумал спутник-истребитель

Если бы лунной программой руководил академик Челомей, советские космонавты были бы первыми людьми на Луне

К 60-летию первого полета человека в космическое пространство сайт "Сегодня" запускает собственную многоступенчатую "ракету" – серию публикаций, посвященную тем пионерам космонавтики, которые имеют украинские корни.

Герой первой серии нашего космически-публицистического сериала академик Владимир Челомей – единственный из наших героев, кто родился не на территории Украины, но много лет был связан с Киевом – сперва учебой, затем работой, научной и преподавательской деятельностью.

Человек, который знал свой путь в космос

На аллее выдающихся ученых за главным корпусом КПИ Владимиру Челомею установлен памятник. На постаменте написано: "Я знаю свой путь в космос", и это не просто красивая метафора, это констатация факта.

Памятник Челомею в кампусе КПИ. Фото: kpi.ua

В 1965 году в Объединенном конструкторском бюро №2 (ОКБ-2) под руководством Челомея была создана ракета "Протон", с помощью которой на орбиту доставлялись все орбитальные пилотированные станции "Салют" и "Мир", спутники и научные модули – всего было сделано 300 запусков ракеты этой модели. Пилотируемый транспортный корабль снабжения (ТКС), а также прототип будущих пилотируемых станций серии "Салют" и "Мир" также был разработаны в КБ, которым руководил Челомей.

Ракеты "Протон" вывели на околоземную орбиту 300 объектов. Фото: Вики

"В течение многих лет и при жизни его, и после смерти, наверное, ни о ком не слышал я мнений столь противоречивых, как о нем, – писал Ярослав Голованов в книге "Королев. Факты и мифы". – Карьерист, интриган, скупердяй. Душа нараспашку, искренен, общителен. И те, и другие дружно утверждали: прекрасно образован. И еще, всеми подмеченное: уникальное умение в любой компании сразу становиться своим, природный дар общения, редкое обаяние, артистизм".

Владимир Николаевич Челомей родился в 1914 году в польском местечке Седлец Привислянского края, неподалеку от городка Челомей – в то время Польша входила в состав Российской империи. С началом Первой мировой войны семья переезжает в Полтаву, а в 1926 году – в Киев.

После окончания Киевского автомобильного техникума будущий академик поступает в "Политех", на авиационный факультет, который в 1933 году "отпочковался" от КПИ в самостоятельное учреждение — Киевский авиационный институт им. Климента Ворошилова (сейчас это Национальный авиационный университет). Выбор был вполне осознанным: в Киевском политехническом институте обучался сам Игорь Сикорский, чьим именем вуз назовут через много лет, в 2017 году.

Академик Челомей. Фото: kpi.ua

В Киеве Челомей преподает в Институте математики АН УССР и защищает диссертацию, но уже в первый день нападения Германии на СССР его вызывают в Москву – стране нужны ракеты.

Первое в мире космическое оружие

Подобно большинству своих коллег-ракетостроителей, после окончания войны Челомей работает над проблемой покорения космоса. В 1965 году возглавляемое ученым ОКБ №2 выпускает спутники "Полет-1" и "Полет-2", которые маневрируют на орбите, меняя высоту и угол наклона плоскости орбиты, и научный спутник "Протон-1".

Но самое удивительное изобретение ОКБ №2 – это космическое оружие, шпионский спутник-истребитель, созданный по программе "Алмаз" в 1973-1976 гг. То есть задолго до стратегической оборонной инициативы СОИ, провозглашенной президентом США Рональдом Рейганом в 1983 году. Как, собственно, и до появления фильма "Звездные войны", который дал название рейгановской инициативе.

Реклама

Так выглядело первое космическое оружие в СССР. Фото: Вики

Изначально спутники серии "Салют", разрабатываемые в рамках проекта "Алмаз", задумывались как "наблюдательные пункты на орбите", то есть грубо говоря, шпионские спутники. Как пишет издание "Популярная механика", это была уникальная разработка: специальный бинокль производил разведку в инфракрасном излучении, который позволял сканировать земную поверхность в поисках интересных объектов – чтобы не расходовать вхолостую пленку. Пленка проявлялась прямо на борту, а снимки отправлялись на землю по телевизионной связи или капсулой.

Капсула спуска информации советского спутника-шпиона. Фото: Вики

Но так как разведка докладывала о работе над аналогичными технологиями за "железным занавесом", перед конструкторами стояла задача отбиться от вражеского спутника. Поэтому "Салют-2" был оснащен авиационной скорострельной пушкой конструкции Нудельмана – Рихтера НР-23 (модификация хвостового орудия реактивного бомбардировщика Ту-22).

Это оружие делало 950 выстрелов в минуту, снаряд массой 200 г летел со скоростью 690 м/с – в итоге выстрел прошивал вражеский спутник насквозь. Стрельбой из пушки управлял программно-контрольный аппарат, которому требовалось для расчета залпа от одной до пяти секунд.

На родине "Звездных войн" таких разработок не было еще и в перспективе. Позднее американские учетные признали, что если бы программой высадки на Луну руководил Челомей, то советские космонавты прогулялись бы по лунной поверхности первыми.

Остался без Нобелевки

Хотя Челомей имел степень академика по Отделению технических наук, он был талантливым ученым-физиком.

"Если бы Челомею и Королеву устроить экзамен по физике и математике, Челомей, пожалуй, побил бы Королева", – утверждал известный советский физик, профессор Борис Раушенбах.

Несмотря на "засекреченный" статус, Челомей выдвигался на Нобелевскую премию по физике за 1976 год, так что заслуги великого украинского ученого и конструктора ракет были отмечены на мировом уровне. Но даже те работы, которые не имели грифа "совершенно секретно", похожи на научную фантастику.

Например, в статье 1983 года "Парадоксы в механике, вызываемые вибрациями" описываются странные эффекты, связанные с действием высокочастотных вибраций на физические тела. Сперва Челомей доказал теоретически, что в механике вибрирующие системы являются наиболее устойчивыми, а затем проиллюстрировал эту теорию рядом уникальных экспериментов. Так, в определенных условиях шарик из пенопласта тонул в воде, а металлическая гайка всплывала на поверхность. То есть твердое тело от действия вибраций могло переходить в состояние, похожее на невесомость.

Последними словами академика, умершего в 1984 году, были: "Я такое придумал! Такое придумал!"

Напомним, что 9 марта Вооруженные силы Франции начали первые в истории страны космические военные учения.По сценарию маневров, участники AsterX будут отслеживать потенциально опасный космический объект и угрозу самому спутнику.