Украину накроет снежный циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Теплее всего будет в западных областях, но непогода ожидается и там

В Украину идут снегопады, а начнутся они уже ближайшей ночью – будут и метели, и дожди, и гололед. При этом мороз пока будет не сильный.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ночью южный циклон существенно усложнит погоду на юге Украины – там будет дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, сильный, до штормового, северо-восточный ветер (карта).

В течение завтрашнего дня сложные погодные условия постепенно охватят юг, восток Украины, а также Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей – там тоже ожидаются снегопады. На западе страны будет преобладать мокрый снег из-за плюсовой температуры (карта).

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В Украине ближайшей ночью ожидается 2-7 градусов мороза. Днем до -4, на юге и западе – около нуля. А сильные морозы придут 15-19 января, в ночные часы будет доходить до 15-19 градусов.

В Киеве 13 января осадков не ожидается. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем около -1.

Как сообщали новости "Сегодня", сильные морозы в Украину придут ближе к выходным. Местами ночью будет около 20 градусов ниже нуля. Читайте подробней в прогнозе погоды до конца недели.

Видео: Сегодня