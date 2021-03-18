Украину накроют дожди с мокрым снегом: прогноз погоды на 18 марта (карта)

В Украине сегодня, 18 марта, во всех областях будет плюсовая температура, ожидаются осадки.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов с отметкой плюс. Будет идти дождь, местами с мокрым снегом. Не заденет лишь Чернигов и Сумы.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 2 до 6 градусов выше нуля. Во всех областях, кроме Луцка, Ровно и Ужгорода, также ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 4 до 8 градусов тепла. Также ожидаются дожди.

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