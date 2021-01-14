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Украину накрыл холодный циклон: советы, как пережить сильные морозы

14 января, 10:17

Сергей Мартынец

Украинцам также объяснили, что ни в коем случае нельзя делать в сильный мороз

Украину накрыл циклон, который принес холод и снегопады – уже засыпало Одессу, Днепр, Харьков, Львов, Николаев и Запорожье, но впереди нас ждут лютые морозы до 20 градусов. Корреспондент Юлия Юлина расскажет, как украинцам не замерзнуть при таком "минусе".

Украинцы заранее начали готовиться к сильным холодам после предупреждений синоптиков: продавцы на рынках утепляют свои рабочие места, ставят обогреватели, сами одеваются теплее.

Видео: Сегодня

Что советуют врачи:

"Нельзя руки греть кипятком. Если вы начнете резко прогревать это все, вы можете нарушить кожные покровы, вы можете нарушить клеточные мембраны", – предупредил эксперт по общественному здоровью Андрей Косинов.

Впрочем, есть в холодной погоде и плюсы. В мороз воздух становится чище, уровень кислорода в нем растет. Поэтому прогулки продолжительностью до 20 минут повышают иммунитет.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцев предупредили об ухудшении погоды – сильных снегопадах, лавинах, гололеде и сильном ветре. А ближе к выходным придут сильные морозы.

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Источник: Сегодня

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