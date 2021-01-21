Украину окутает весенним теплом: где в пятницу будет до +10

Украинцев в последний рабочий день недели ждет шикарная погода как для середины зимы

В Украину уже пришло потепление, хоть и не везде. А вот завтра, 22 января, уже по всей территории страны днем будет плюсовая температура, местами до +10 и без осадков.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Украину пришла оттепель – в течение дня ожидается 1-5 градусов тепла.

На западе и юге запахнет настоящей весной, там ожидается до 5-8 градусов тепла, в Крыму до +10.

Осадков существенных завтра в большинстве областей не прогнозируется, только на Закарпатье и в Карпатах пройдут дождь и мокрый снег.

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В Киеве 22 января будет достаточно теплая погода в сравнении с предыдущими днями. Ближайшей ночью еще небольшой мороз, а вот завтра днем температура воздуха повысится до +3. Будет сухая погода.

Циклоны Goran и Irek пока не трогают Украину, но их противостояние с антициклоном Dragica принесет нам завтра порывистый сильный ветер юго-западного направления.

В Укргидрометцентре тоже прогнозируют теплую погоду на завтра. По их прогнозу, в некоторых западных областях тоже будет доходить до +10.

Как сообщали новости "Сегодня", директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, что в начале февраля местами может доходить до +15.

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