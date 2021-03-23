Украину снова накроют дожди и снег: где ждать непогоды (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 23 марта, во всех областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, будет держаться плюсовая температура.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 3 до 6 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 1 до 4 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 2 до 6 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".