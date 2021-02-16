Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегом

В Украине продолжается настоящая суровая зима, морозы 17 февраля будут серьезные

В Украину пришли сильные морозы, которые вытеснили снегопады – местами будет до -25. Однако 17 февраля снова пойдет снег на западе страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду атмосферный фронт северного циклона Yukon принесет на запад Украины снег (карта). Осадки могут прийти днем ​​в Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Остальные территории Украины 17 февраля будут принадлежать антициклону Helida, а это значит – без существенных осадков (карта).

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Ветер юго-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха ночью 12-18 градусов мороза, местами до -25.

Днем ​​на юге 7-14 мороза, на юго-востоке и на западе Украины теплее – 1-5 градусов ниже нуля (при прояснениях холод будет усиливаться, а где облачно – мороз слабее).

В Киев хвост северного циклона может принести снег. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью ожидается 12-14 градусов мороза, а днем – 7-9 мороза.

А тем временем на Прикарпатье из-за непогоды от цивилизации отрезаны более 60 сел, снежные заносы местами достигают двух метров.

Видео: Сегодня