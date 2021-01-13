Украину засыпает снегом (фото, видео)

В Украине сегодня, 13 января, царит по-настоящему зимняя погода – страну засыпает снегом. В Сети появились фото зимней сказки.
В целом, осадки в виде снега (местами с дождем) наблюдаются в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.
Много осадков выпало в Одессе, снег не прекращает идти с ночи.
На юг Украины наконец-то добралась настоящая зима.
Такая же ситуация и в Николаеве.
Учитывая, что температура в городе сохраняется до 2 градусов с отметкой минус, снег на улицах города не тает.
Харьков тоже заметает. Местные жители рассказывают, что на улицах города работают снегоуборочные машины.
Зима не обошла стороной и Днепр. Из-за заснеженных дорог весь город сейчас в тянучках, произошло уже несколько ДТП.
Дороги уже очищают, но пока много улиц в снегу.
Вдали от проезжей части местами снег совсем не тронутый.
Засыпает также и Луганскую область. Смотрите видео из Северодонецка:
Ранее мы сообщали, что в Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов.
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