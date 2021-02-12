Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потом

Лютая зима продержится в Украине до конца февраля. Разве что на следующей неделе осадки не будут такими обильными, как сейчас, поскольку отступит циклон. Но при этом усилится холод.

Мы узнали у синоптика, можно ли считать нынешнюю непогоду аномальной. По его словам, ситуация со снегопадами и циклонами в феврале нынешнего года аномальна, если сравнивать с последними годами.

"Как известно, у нас сейчас потепление идет глобальное и региональное в Украине. Это (лютые морозы и много снега) было все-таки в норме лет 30-40 назад. Я помню даже по моему детству – были снежные зимы даже на юге Украины. У нас была серия циклонов южных, семь или девять, я уже сбился со счета. Но сейчас идет последний циклон, а за ним будет похолодание", – сказал старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев.

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Отметим, как сообщали на днях синоптики, обильные снегопады еще ожидаются 12-13 числа, а уже в воскресенье осадков станет меньше и придут сильные морозы.

Тем временем в Украине продолжается снежный апокалипсис. В последние дни насыпало столько снега, что снегоуборочная техника не справляется, расчищаться тротуары помогали даже рядовые украинцы.

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