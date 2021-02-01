Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз

Погоду в Украине определяют сильные ночные морозы и дневное весеннее потепление

После сегодняшнего штормового предупреждения завтра украинцы немного передохнут от снега, но при этом удивит температурный режим – местами будет до 15 градусов мороза ночью, а днем – больше 10 тепла.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

2 февраля на севере страны ночью 7-15 градусов мороза, днем – ​​3-7 градусов ниже нуля.

На востоке будет теплее всего: ночью 1-4 градуса тепла, днем – 5-7 тепла.

В центре ночью морозно, 3-7 градусов, однако днем ​​оттепель. В Днепре с районами ночью около нуля, днем – ​​до +5.

Юг. В Запорожской и Херсонской областях ночью 2-4 градуса тепла, днем – ​​4-9. В Одесской и Николаевской областях ночью 1-3 мороза, днем – 2-4 градуса тепла. В Крыму днем ​​ до 10-13 градусов тепла.

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На западе ночью 3-6 мороза, в Волынской и Ровенской областях до 10-14 градусов. Днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на Закарпатье – до +5.

В Киеве ночью 8-10 градусов мороза, в окрестностях до -12. Днем тоже небольшой мороз, 3-5 градусов.

Во вторник в Украину зайдет антициклон, поэтому в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны. На юге и востоке могут быть дожди.

В Киеве во вторник никаких осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают февраль более теплым, чем январь, но все равно еще ждем и морозы, и снег. Народный синоптик Леонид Горбань, а также Укргидрометцентр дали прогноз погоды на февраль.