Умер знаменитый украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня

На 64-м году ушел из жизни выдающийся украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.
Об этом сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук.
"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касались его сердце и креатив. Мой большой друг. Огромная потеря для меня... Для всех нас", – написал экс-министр.
О причине смерти пока не сообщается.
Сергей Проскурня – украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент".
С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна. Позже стал советником министра на общественных началах. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.
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