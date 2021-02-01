Умер знаменитый украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня

Ему было 63 года

На 64-м году ушел из жизни выдающийся украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

Об этом сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук.

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касались его сердце и креатив. Мой большой друг. Огромная потеря для меня... Для всех нас", – написал экс-министр.

О причине смерти пока не сообщается.

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Сергей Проскурня – украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент".

С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна. Позже стал советником министра на общественных началах. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.

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