Умереть или выжить? 72% украинцев против необдуманного локдауна – исследование

Избирательный подход к ограничению работы отраслей и субъектов хозяйственной деятельности во время локдауна со стороны правительства приводит к антиконкурентным действиям, считают участники пресс-конференции, которая прошла в ИА Интерфакс

В начале января сеть ТЦ "Эпицентр" провела опрос, в котором приняли участие более 51 000 респондентов, посетителей торговых центров в 52 городах Украины. 72% опрошенных потребителей высказались категорически против ограничений в работе стационарной торговли и не поддерживают ограничения работы сети торговых центров "Эпицентр" во время январского локдауна.

62% украинцев считают любые ограничения продажи бытовых и строительно-хозяйственных товаров нарушениям прав потребителей.

По словам основательницы и главы ООО "Эпицентр К" Галины Гереги, часть оптовой и розничной торговли в структуре ВВП Украины является самой большой среди всех отраслей и составляет 13,2% (по данным Госстата). "Национальная сеть торговых центров "Эпицентр" – это уникальная экосистема, остановка которой автоматически ограничивает доступ украинцев к жизненно необходимым товарам и имеет негативные последствия для малого и среднего бизнеса, поставщиков и производителей, которые несут убытки через невозможности сбыта товаров", - отмечает она.

В системе "Эпицентр" – свыше 5000 поставщиков и производителей товаров, выживание и работа которых напрямую связаны со стабильным функционированием сети. Одним из серьезных негативных последствий для них является расторжение непрерывной цепи поставок, которая угрожает остановкой предприятий.

"В группе компаний работает свыше 34 000 сотрудников, компания сотрудничает с тысячами поставщиков и производителей. Остановка системы приведет к тому, что 85% сотрудников не будут выходить на работу. Соответственно уменьшится их зарплата и отчисление налогов на фонд заработной платы", – говорит Петр Михайлишин, генеральный директор ООО "Эпицентр К".

"Эпицентр" является инвестором №1 в Украине, который во время кризисов пытается создавать новые рабочие места и увеличивать ВВП. В прошлом году компания инвестировала 10,3 млрд грн и создала 1350 рабочих мест.

При условии бесперебойной работы, в 2021 году "Эпицентр" планирует увеличить объемы инвестиций в национальную экономику втрое – до 34,2 млрд грн.

По итогам 2020 года общая сумма налоговых поступлений к бюджетам всех уровней от группы компаний "Эпицентр" составит 5,6 млрд грн. Прогнозируемая сумма налогов, которые будут оплачены к бюджетам всех уровней, – 7,9 млрд грн.

Из-за запрета и ограничения торговли сети торговых центров "Эпицентр" государственный бюджет может потерять почти полмиллиарда гривен налогов. Из них 261 млн грн – прогнозные потери государственного и местных бюджетов от недополучения налогов и обязательных платежей во время январского локдауна.

А это – невыплаченные субсидии малозащищенным слоям населения и другие виды социальной помощи, которую ожидают миллионы украинцев. Постановление №1236, инициированное Министерством здравоохранения и его главой Максимом Степановым приведет к еще большим потерям в экономике страны.

Как отметили участники пресс-конференции, в отличии от европейских стран украинский инвестор не только не чувствует поддержку со стороны своего правительства, но и остается незащищенным. Особенно в условиях пандемии.

В то же время, по данным diyinternational.com, во время второй волны пандемии COVID 19 магазины товаров для дома в большинстве европейских стран остаются открытыми, так как признаны стратегическими для жизнедеятельности. Работают Саstorama, OBI, Leroy Merlin. В Германии строительно-хозяйственные магазины принадлежат к числу предприятий, работа которых разрешена. В соседней с нами Польше все магазины такого формата открыты.

Участники конференции обратились к правительству и президенту Украины с просьбой поддержать украинский бизнес и позволить торговым центрам работать с соблюдением всех действующих норм безопасности.