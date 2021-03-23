Наследство в 15 миллионов: как украинку чуть не "развели" иностранцы

Если вам неожиданно пришло письмо с миллионным наследством, это скорее всего развод

Международная афера докатилась и до Украины – мошенники-иностранцы отправляют украинцам т.н. письма счастья. В редакцию "Сегодня" обратилась женщина, которая на днях таким образом едва не потеряла несколько тысяч долларов.

Наш корреспондент Дарья Панченко разбиралась, как иностранцы обманывают украинцев в соцсетях.

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"Я верю, что это желание Бога, чтобы я наткнулся именно на вас", – такое сообщение недавно получила Валерия Дуковская от незнакомца, а вместе с ним потрясающую новость об неожиданном наследстве.

"Мне предлагает этот человек, вслушайтесь только, 15 млн долларов на депозите, который оставил мой однофамилец Дуковский Ален, который погиб в 2007 году в вертолетной катастрофе. Мне стало интересно, такое предложение прям сказочное", – рассказывает женщина.

По легенде незнакомец работает в банке, где хранятся деньги погибшего и готов помочь Валерии получить их по наследству, но половину – заберет себе. Для достоверности даже прислал свои паспортные данные. Вот только в сети мы нашли тысячи похожих паспортов – все эти лица аферисты используют для махинаций.

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Для получения наследства Валерия должна написать письмо в банк, адрес незнакомец женщине предоставил. А еще – прислал пакет документов, среди которых даже свидетельство о смерти родственника-богача.

Она выполнила все инструкции и после этого получила ответ из банка, что якобы ее наследство подтверждено, для его получения нужно заплатить несколько тысяч долларов: юридические сборы – 500 долларов, адвокат категории "А" – 500 долларов, замена сертификата на собственность – 150 долларов.

Сказка закончилась и Валерия поняла – ее хотят обмануть. Поэтому деньги никому не сбрасывали. Эксперты говорят, что такие письма счастья аферисты рассылают многим людям в разных странах, меняют только фамилию адресата.

И хотя афера не новая, но до сих пор работает. Причем некоторые висят на крючке мошенников годами, оплачивая все новые и новые банковские услуги в ожидании обещанного наследства.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине тоже есть свои мошеннические схемы. Злоумышленники охотятся на квадратные метры – искусно подделывают документы, регистрируют на других владельцев и продают. Читайте подробней, как не стать жертвой аферы.