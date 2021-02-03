Успеть за 10 минут: как украинцев будут вакцинировать от коронавируса (видео)

По всей стране откроют почти четыре тысячи COVID-пунктов

Украина готовится к массовой COVID-вакцинации – по всей стране откроют почти четыре тысячи пунктов, где сделать укол можно будет всего за 10 минут.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

В столице большинство кабинетов вакцинации уже готовы. Например, в Центре первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района – здесь есть специальный холодильник для хранения препарата, маски, перчатки и щитки для медиков.

"Есть у нас приобретенные холодильники для хранения вакцины. Это не бытовые холодильники, а специальные, которые имеют определенные характеристики для того, чтобы сохранялась вакцина от COVID", – рассказала замдиректора по медицинскому обслуживанию Людмила Головач.

На одного пациента планируют выделять 10 минут. За день смогут принимать более 110 человек. Перед процедурой нужно заполнить специальную анкету: указать состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, сделанные прививки, например, от гриппа, и случаи осложнений после уколов.

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После прививки пациента отправят в отдельный кабинет – в течение получаса медики будут следить за реакцией на препарат.

"На кушеточку присел, тогда мы наберем вакцину, сделаем прививку. После этого мы замачиваем использованный материал в специальных емкостях для дальнейшей утилизации", – рассказала медсестра кабинета вакцинации Елена Шульга.

По планам Минздрава, массовая вакцинация должна начаться уже в феврале – примерно через две недели. Сначала прививку получат люди, которые находятся в зоне риска: медики, пожилые и военные. А пока есть время, врачей отправят на обучение – лишними тренировки не будут.

Видео: Сегодня

Как сообщалось ранее, в Украине запустят сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против COVID-19, также можно будет записаться на прививки в телефонном режиме и у семейного врача.

Кроме того, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, как украинцев будут убеждать делать прививки от коронавируса.