Привязал к машине и тащил: на Хмельниччине закрыли дело против чиновника-живодера

Правоохранители не увидели увечий у пса, которые можно было бы считать тяжкими

На Хмельниччине подвели итоги нашумевшей истории об издевательствах местного чиновника над бездомной собакой. Однако многие оказались возмущены – наказание живодер так и не понес.

Журналисты "Сегодня" рассказывают все подробности резонансного дела.

Что произошло?

В ноябре 2019-го в Хмельницкой области произошел жуткий случай издевательства над животным. Бывший глава Государственного архива Владимир Байдич привязал бездомную собаку сзади служебного авто, сел за руль и более километра волок пса по дороге. В итоге ветеринарам чудом удалось реанимировать животное, у которого были полностью разодраны лапы.

Как оказалось, таким образом мужчина хотел "наказать" собаку за то, что она якобы покусала его мать. Случившееся увидел проезжающий водитель и фактически спас животное.

После инцидента на протесты области вышли сотни людей, требуя наказать виновного. Правоохранители начали расследование, назначили экспертизы, а чиновника уволили с места работы.

Нет криминала – значит, не живодер

Как рассказал сайту "Сегодня" представитель местной прокуратуры Сергей Комонюк, уголовное дело против Байдича решили закрыть – экспертиза показала, что пес не получил увечий, которые можно было бы считать тяжкими.

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"Все дело в законодательстве, где некорректно прописано понятие увечья. Под ним понимается отсутствие какого-либо органа либо части конечности, а не травма. Закон прописан так, что интерпретировать как-то иначе невозможно", – пояснила нам волонтер Елена Голубничая, которая опекается судьбой пострадавшего Барсика.

По словам возмущенных зоозащитников, законодательство настолько парадоксально, что виновного можно было бы наказать только в том случае, если бы очевидец не стал спасать пса. Теперь остается надежда только на то, что экс-чиновник хотя бы понесет административную ответственность.

"Барсик до сих пор находится в кинологическом центре, это пристанище ему предоставила Нацполиция. Как-то его хотели забрать одна из семей, но теперь передумали. Женщине, которая хотела его забрать, как оказалось, пес не подходит. К ней домой часто по работе приходят гости, а у Барсика проявились хорошие охранные способности, поэтому женщина и отказалась", – рассказала Голубничая.

Как сообщалось ранее, в Киеве хозяин жестоко избил щенка и выбросил на улицу, где в это время было примерно 18 градусов мороза.

Также мы писали, что в городе Бахмач Черниговской области неизвестные расстреляли из ружья собаку, после чего перерезали ей горло и выбросили.