Уже есть приобретенный иммунитет: Ляшко рассказал, сколько врачей готовы к прививке от COVID-19

В Украине к вакцинации от коронавируса готовы 38% врачей.

Об этом во время брифинга заявил замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, многие из врачей уже имеют приобретенный иммунитет к болезни.

"Мы должны учитывать то, что многие из врачей переболели и имеют приобретенный иммунитет из-за перенесенной болезни. Сегодня рекомендации Национальной технической группы экспертов предусматривают в случае, если человек переболел, откладывать проведение прививки на шесть месяцев, так как человека уже защищает иммунитет, который он приобрел из-за перенесенной болезни", – сказал Ляшко.

Он отметил, что несмотря на перенесенную болезнь, человек может привиться, однако, он может отдать свою дозу тому работнику учреждения здравоохранения, который не болел и может защитить иммунитет путем иммунопрофилактики.

Напомним, в первой партии вакцины из Индии 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина прилетела к нам из Индии.