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В 2020-м COVID-19 "убил" украинцев в два раза больше, чем грипп и пневмония

22 февраля, 14:30

Игорь Тимофеев

Болезни сердца унесли жизни почти половины украинцев

За все 12 месяцев 2020 года от вызываемых COVID-19 осложнений в Украине умерли 20 709 человек. У 19 904 из них вирус был идентифицирован, у 805 – нет.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о количестве скончавшихся по разным причинам в январе-декабре прошлого года.

Всего в Украине за указанный период умерли 616 835 человек. В частности:

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От внешних причин за январь-декабрь 2020 года умерли 28 062 украинцев. В том числе:

Напомним, в Украине зафиксировали резкий скачок смертности. За 11 месяцев 2020 года умерли 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось 268,9 тыс. человек – на 6,2% меньше.

В то же время Минздрав заявляет, что уровень смертности от COVID-19 в Украине – один из самых низких в Европе.

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Источник: Сегодня

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