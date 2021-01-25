В ближайшее время в Украину привезут 1 млн доз вакцины от COVID-19 – Зеленский

Вакцинировать украинцев начнут уже в феврале

В ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам.

По его словам, вакцинация начнется уже в феврале, но все детали сообщат позже.

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"У нас есть хорошие новости относительно вакцины против COVID-19. Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит один миллион доз вакцины от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал разработать подробный план вакцинации граждан в каждой области Украины.

Кроме того, мы писали, какими вакцинами от COVID-19 будут прививать украинцев.