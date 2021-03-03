В Британии заявили, что вакцины Covishield и AstraZeneca идентичны

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что нет разницы между вакциной Covishield и AstraZeneca – они абсолютно одинаковы. Об этом она написала в Twitter.

Она назвала категорически неправильными утверждения в Украине, что якобы Covishield и AstraZeneca отличаются по формуле.

"Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford/AstraZeneca AZD1222 – является идентичной. Covishield – это лицензионное название AZD1222, произведенная в Индии", – написала Симмонс.

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Напомним, вакцина AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием Covishield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию. В Украину из Индии в конце февраля доставили 500 тысяч доз Covishield. Однако в Украине сразу забили тревогу, что якобы этот препарат может быть опасен либо неэффективен. Мы выяснили, что это за вакцина.

Также стоит отметить, что Covishield закупили далеко не последние в мире страны, в том числе и Великобритания. Читайте подробней, где еще используют этот препарат.

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