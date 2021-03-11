В Черном море затонуло судно с украинским экипажем

Сухогрузу "Волго Балт 179" было 48 лет

В Черном море затонул сухогруз "Волго Балт 179", направлявшийся из российского Ростова-на Дону в румынский порт Констанца. На его борту которого находились 13 моряков.

Об этом сообщило агентство Agerpres.

Про его данным, два человека погибли, один числится пропавшим без вести. Еще десятерых моряков удалось спасти. В компании Petroleum Services Group агентству сказали, что все находившиеся на судне — граждане Украины.

Как сообщает ресурс MarineTraffic, судно было построено построенный в 1973 году, т.е. 48 лет назад, и ходило под флагом Коморских островов.

Его грузоподъемность составляет 3506 тонн дедвейта, а текущая осадка – 3,8 метра. Ее длина составляет 114 метров, а ширина – 13,23 метра.

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