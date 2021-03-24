В четверг потеплеет до +10, но повезет не всем: где ждать снега

Снег и дожди продолжатся в Украине и завтра – 25 марта в большинстве областей будет мокро. При этом ожидаются температурные качели: где-то будет тепло в +10, а кому-то не повезет с холодом.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, завтра на юге будет холодно, а на севере наоборот – теплее (карта).
25 марта в южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается всего 1-5 градусов тепла.
На севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до 4-9 градусов, на Закарпатье до +10.
Без осадков лишь в западных, северных и в Винницкой областях. На остальной территории страны еще будет сыпать снег, мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового.
Некомфортная погода с осложнениями ситуации на дорогах будет на юге, востоке и в большинстве центральных областей.
В Киеве в четверг без осадков и в течение дня воздух прогреется до +7.
"В конце недели, на выходных, потепление коснется всех областей Украины", – добавил Диденко.
Читайте подробней, когда и где ждать потепления в Украине.
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