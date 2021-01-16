В деле "Мотор Сичи" украинскому правительству срочно нужны толковые юристы, – Охрименко

Американские санкции в отношении компаний из Китая хаотичны и не системны, потому что выполняют ритуальную политическую функцию, не нанося реального урона бизнес-взаимодействию двух стран. К тому же администрация Байдена может пересмотреть американо-китайские отношения. В этом убежден президент Украинского аналитического центра, который подробно проанализировал сегодняшнее сообщение о внесении компании Skyrizon, китайского инвестора ПАО "Мотор Сич" в ограничительный список Министерства торговли США.

Александр Охрименко пояснил суть принятых уходящей администрацией Трампа решений, которые отнюдь не являются санкциями. Он сообщил, что список Минторга США, куда попала китайская Skyrizon не запрещает сотрудничество американских компаний с китайскими, а лишь требует получения спецлицензий и представляет собой широко используемый в мировой практике экспортный контроль над технологиями двойного назначения. "В заголовках новостей действия Минторга США назвали броско "санкциями". Это немного далеко от реальности. Сам по себе пресс-релиз Минторга США — это больше политический манифест, более чем на две трети состоящий из воинственной политической риторики. Если бы возня Трампа не была обычным политическим пиаром, этот пресс-релиз уместился бы в две строки сухого текста", — пишет эксперт. Добавив также, что "санкционная политика США хаотична и непоследовательна". Так, власти США не ограничили инвестиции в китайские компании Alibaba и Tencent, но в то же время обязали американских инвесторов к ноябрю "выйти" из активов и инвестиций в китайского производителя смартфонов и умных гаджетов Xiaomi. "Все меры имеют отложенный характер и могут быть отменены новой администрацией", – считает он.

В то же время эксперт отметил, что украинской власти сейчас нужно быть предельно внимательной, потому что Украина оказалась в эпицентре борьбы двух мощных игроков. И напомнил о принятом в КНР новом законе, который позволяет китайским компаниям, столкнувшимся с притеснениями в других странах, обращаться в местные суды, получать решения и требовать их исполнения.

Реклама

"Украинская политическая и деловая бизнес-элиты должны сделать выводы. С кейсом "Мотор Сич" и противодействием ее акционеру Skyrizon Украина умудрилась оказаться в эпицентре международного противостояния игроков принципиально иной весовой категории", — предупреждает эксперт.

Он также напомнил, что убедительность правовой позиции китайских инвесторов уже подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР) — здесь возбуждено уголовное дело против функционеров Службы безопасности Украины, а китайские компании признаны потерпевшими от их действий. Вектор развития событий таков, что итогом недальновидной стратегии украинской власти по "Мотор Сичи" могут стать катастрофические для страны финансовые потери. "Штраф в международном арбитраже на $3,5 млрд и потеря экспорта в Китай на $7,1 млрд в момент обнулят золотовалютные резервы Украины, уничтожат неподдающиеся исчислению рабочие места в стране и спустят курс гривны в тартарары. Всё почему? А всё потому, что украинские деятели оказались настолько глупы, что позволяют тащить Украину на убой — к ссоре с торговым партнером №1, практически с единственной на планете стабильной и растущей экономикой", — уверен Охрименко.

Эксперт считает, что в деле "Мотор Сичи" украинские политические лидеры должны действовать, руководствуясь прагматическими соображениями и консультироваться с авторитетными юристами. "Может, пора нанять толковых юристов и, наконец-то, занять прагматическую позицию по "Мотор Сич" — ведь экономический патриотизм-национализм трампистов в этой ситуации вполне применим и для киевских деятелей?" – задает он резонный вопрос.