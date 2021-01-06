В ДТП погиб 16-летний сын Геннадия Корбана – соцсети

Сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана погиб. Об этом сообщили в соцсетях.

"Школьник Лев Геннадиевич Корбан пропал сегодня днем, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны", - сказано в сообщении Telegram-канала "Карточный офис".

В свою очередь "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники сообщает, что 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура.

По информации издания, девушка, проживающая в Новоалександровке, вместе с приехавшим в гости из Днепра одноклассником поехала днем кататься на квадроцикле. После долгого отсутствия детей мать девушки вызвала полицию.

В результате поисков квадроцикл с погибшими был обнаружен недалеко от села Новоалександровка в реке Мокрая Сура.

Предварительно, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину: они были пристегнуты и не смогли выбраться.

На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших достали из реки. Все обстоятельства и подробности произошедшей трагедии будут устанавливать правоохранительные органы.

Вероятные фото с места гибели 16-летнего Льва Корбана (официального подтверждения информации пока нет) опубликовали Dетектів-Info.

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