В Генштабе объяснили, куда в 2021-м отправят служить призывников

Весной планируют призвать на срочную военную службу более 14 тысяч юношей

Во время очередного увольнения в апреле-июле 20201 в Украине планируют уволить с военной службы в запас около 6400 срочников, на смену которым должны прийти новые срочники.

Об этом сообщает издание Минобороны АрмияInform.

Вр.и.о начальника управления организации комплектования рядового и сержантского состава Главного управления персонала ГШ ВСУ полковник Владимир Еременко рассказал, что сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2021-м – апрель-июнь и октябрь-декабрь.

Весной планируют призвать на срочную военную службу более 14 тысяч юношей, из них для ВСУ – 6500, Нацгвардии – 4646, Пограничной службы – 2500, Государственной специальной службы транспорта – 600.

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Еременко подчеркнул, что срочники будут служить во всех воинских частях, их не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, будут нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части.

Объемы расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу (на одного призывника. – Ред.) – 5244 грн. Из них 4540 – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призывают на срочную военную службу.

Напомним, в августе 2020 Генштаб ВСУ заявил, что к количество призванных на срочную военную службу планируют уменьшить, в то же время увеличив привлечения военнослужащих ВСУ на контрактной основе.

А в феврале 2020 тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе.

Видео : Украина 24