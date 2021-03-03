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В ГСЧС рассказали, какие области может затопить на этой неделе

3 марта, 02:58

Юлия Безпечная

В некоторых районах оранжевый уровень опасности

В Украине 3-5 марта из-за повышения уровней воды в реках бассейнов Западного Буга и Припяти вероятно затопление заводей во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопления сельскохозяйственных земель в приречных населенных пунктах:

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"На р. Рата в с. Межиречье (приток Западного Буга в Львовской обл.) возможно превышение отметок частичного затопления отдельных объектов, домов в селах Селец и Межиречье (уровень опасности оранжевый)", – предупредили в ГСЧС.

Напомними, в Украину пришло потепление, которое принесло с собой повышение уровня воды в водоемах в разных частях страны.

Мы также сообщали, что из-за резкого потепления в Киеве начал активно таять снег и затопило столичные дворы, тротуары и подходы к метро.

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