В Карпатах возможен сход лавин

Из-за снегопадов и метели в Карпатах существует опасность схода лавин

В Карпатах сегодня, 20 февраля, прогнозируют значительную снеголавинную опасность. Опасность схода лавин сохранится и завтра, 21 февраля.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в горах объявлен третий уровень опасности.

"Лавины могут сойти из-за снегопадов в горах Закарпатской и Львовской областей", – говорится в сообщении.

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Синоптики ожидают значительную снеголавинную опасность.

Ранее мы писали, что в Украине сегодня ожидается небольшое потепление.

Напомним, по прогнозам синоптиков, с выходных в Украине начнет резко теплеть – днем уже будет плюсовая температура.

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