Горы хлама до потолка – что делать, если ваш сосед стал мусороманом

Мужчина, живущий в Киеве на Теремках, снес в свое жилье на 14-й этаж тонны мусора. Жильцы дома добились помощи от полиции и коммунальных служб

Сегодня в Киеве полиция и коммунальщики обнаружили рекордсмена-"плюшкина", который принес с мусорников в свою квартиру несколько тонн мусора. Как оказалось, на 60-летнего мужчину, жителя многоэтажного дома №56 по улице Заболотного в Голосеевском районе (близ метро Теремки), пожаловались соседи. Жители дома заявили, что ужасная вонь, тараканы, мухи и даже мыши расплодились по всему подъезду, и обратились в полицию и к коммунальщикам с просьбой принять меры.

Вместе со старшим участковым Голосеевского управления полиции Сергеем Карпинским, 16 коммунальщиками и трактором корреспондент "Сегодня" отправился в рейд по спасению этого дома от мусорных завалов. Как оказалось, квартира любителя сносить все подряд находится на 14-м этаже. Перед тем, как зайти в квартиру, коммунальщики рассказали нам, что около двух-трех лет тому назад уже выгребали тонны мусора из этой квартиры.

Участковые и коммунальщики готовятся спасать жильцов от завалов "плюшкина"

"А он все несет и несет, что ты ему сделаешь", – сетовали дворники, надевая маски и рукавицы.

Вместе с ними и полицейскими Голосеевского управления столичной полиции поднимаемся на 14-й этаж. Стойкий запах чего-то гнилого четко указывает, в какой квартире свалка. С первой попытки открытую дверь отпереть у коммунальщиков не получается – мешают десятки пустых пластиковых бутылок, банок и даже полусгнившая клетка для птиц. Для чего все это надо хозяину квартиры – на этот вопрос нам ответил его сын.

"Я его пытался убедить, что не нужно нести мусор домой. А отец на это мне отвечает, мол, попробуй купи. Под таким предлогом и сносит в квартиру все, что попадется под руку", – рассказал нам сын 60-летнего хозяина квартиры.

Спустя минут 40 небольшой коридор в квартире освобожден – коммунальщики погрузили хлам из прихожей в 30 мешков и высыпали его в прицеп трактора. Но, как оказалось, самое "интересное" их и полицию ждало впереди – в комнате, которая когда-то была спальней, горы мусора упирались уже в потолок. Среди всех этих "гималаев" на диване отдыхал мужчина лет 60-ти с женщиной такого же возраста.

Среди гор мусора – хозяин квартиры с подругой. Фото: Голосеевское УП ГУНП в г. Киеве

"Вставай, помогай разбирать завалы", – крикнул на него сын, но хозяин квартиры никак не отреагировал.

В это же время коммунальщики поняли, что работы здесь надолго. Может, на несколько дней.

"Хорошо бы все это выбросить через окно прямо в трактор, но нельзя. На улице сильный ветер, мусор может полететь не в нужном направлении", – говорит сотрудник коммунальной службы.

После этого начался разбор завалов. Коммунальщикам пришлось действовать, маневрируя с лопатами среди мешков, бутылок, сундуков и разломанных шкафов.

Эта столичная квартира – одна из нескольких десятков, которая захламлена до самого потолка и представляет опасность для всех, кто живет по соседству. В полиции уточнили, что реагируют на каждую жалобу.

Одного прицепа не хватило, чтобы вывезти весь мусор

"Сейчас мы проводим масштабное выявление захламленных квартир по всему городу. Сегодня владеем информацией о 80 таких адресах, нами було проверено 72. Сведения подтвердились в 30 случаях. Эта квартира, на улице Заболотного – 20-я по счету с начала года, где помогаем навести порядок. С владельцами еще 10 квартир проводятся беседы – хозяева не всегда соглашаются на то, чтобы из их жилья был вывезен мусор. В целом, из 20 квартир было вывезено около 53-54 тонн мусора", – сказал "Сегодня" заместитель начальника отдела участковых офицеров полиции Киева Виктор Мандыбура.

Напомним, ранее в Харькове полицейские спасли детей из квартиры, заваленной мусором.

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