В Киеве обокрали авто и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры – СМИ

В Киеве неизвестные обокрали автомобиль исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука.

Об этом со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщает УП.

По данным источника издания, 2 марта Грищук сам обратился на линию 102 и сообщил об инциденте. По его словам, злоумышленники разбили стекло двери Land Rover Discovery, припаркованного на улице Елены Телиги в Шевченковском районе, и украли видеорегистратор.

Полиция открыла уголовное производство по ч 3 статьи 185 Уголовного кодекса ("Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему", что карается лишением свободы на срок от трех до шести лет).

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Напомним, в августе-2020 глава САП Назар Холодницкий подал в отставку по собственному желанию и генпрокурор Ирина Венедиктова приняла его заявление. После чего временно исполняющим обязанности руководителя был назначен первый заместитель главы САП Максим Грищук.

А президент Владимир Зеленский заявил, что избрание главы САП продлится несколько месяцев, так как должен быть большой конкурс, в котором примут участие сотни претендентов.

Также сообщалось, что именно Грищук якобы дал разрешение на выезд из Украины скандальному руководителю "Укрбуда" Максиму Микитасю: