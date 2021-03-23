Версія українською
$ 27,69
33,01

В красной зоне запретили ходить по улице без масок

23 марта, 14:38

Татьяна Очеретяная

Защитное средство должно закрывать нос и рот человека

Украинское правительство запретило людям находиться на территории общего пользования без масок. Такое правило действует для населенных пунктов в красной зоне карантина.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 22 марта.

При этом в тексте документа уточнили, что маска у человека должна закрывать нос и рот, а не находиться на подбородке, как многие сейчас носят.

Отмечается, что в красных зонах людям запрещено "находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот".

Реклама

В статье 13 Закона Украины уточняется, что относится к территории общего пользования:

Напомним, красные зоны карантина по состоянию на 23 марта такие:

Также мы писали, какие ограничения ввели в разных областях Украины из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Новости на эту же тему:
Украина маска респиратор красная зона локдаун

Реклама

Новости партнеров

Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
В Украине менять валюту будем по новым правилам: подробности