В Крыму пересохли еще два водохранилища – снабжать население невозможно

В оккупированном Россией Крыму сохраняется крайне сложная ситуация с обеспечением населения питьевой водой. На полуострове ожидали, что таяние снегов сможет подпитать пересохшие водохранилища, однако за последнюю неделю существенных притоков не произошло.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

На заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения в понедельник, 22 марта, подконтрольный РФ глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил:

"По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они (притоки – Ред.) немногим превышают суточный отбор. В течение ушедшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки".

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А т.наз. "министерство ЖКХ" Крыма сообщило, что два основных водохранилищ полуострова остаются на "мертвом объеме" и не наполняются. На такой отметке находятся Симферопольское и Загорское водохранилища и брать оттуда воду для снабжения населения уже невозможно.

К данной отметке, согласно мониторингу, также приближаются Балановское и Тайганское водохранилища.

Напомним, в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

Также сообщалось, что ради водоснабжения Севастополяоккупанты убили жемчужину природыКрыма.

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