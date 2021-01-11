В Крыму уровень воды упал ниже "мертвого" объема: уже качают из водопадов

"Власти" Ялты решили, что в водопадах Учан-Су и Массандровском воды в избытке

В оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с питьевой водой. И даже несмотря на осадки, выпавшие в последние дни, питающие Ялту водохранилища наполнились лишь саму малость.

Об этом со ссылкой на подконтрольную России "главу Ялты" Янину Павленко сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

"За эти праздничные дни, несмотря на дожди и снег, притоки были совсем маленькие, водохранилища получили около 20 тысяч метров кубических. В Загорском водохранилище при паспортном объеме должно быть 27 млн 800 тыс., мертвый объем – 2 млн 500 тыс., на сегодняшний день – 2 млн 42 тыс. Счастливенское водохранилище – должно быть 11 млн 800 тыс., мертвый объем – 100 тыс., на сегодняшний день у нас остатки – 2 млн 390 тыс.", – сообщила Павленко.

Однако, учитывая возмущение местных жителей, в Ялте обещают смягчить график подачи воды в жилые дома: воду будут подают восемь часов в сутки вместо прежних шести. По словам Павленко, это стало возможно после подключения альтернативных источников воды, сообщает Интерфакс.

Ранее воду жителям Ялты подавали с 6 до 9 часов утра и с 18 до 21 часа вечером, однако люди жаловались, что не успевают в эти часы сделать все по дому. Поэтому с 12 января водопровод будет работать с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов.

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По словам чиновницы, смягчить график позволило использование альтернативных источников – озера Могаби, которое питает наполнившийся водопад Учан-Су, Массандровского водопада и других. Однако она признала, что притоки в два водохранилища региона остаются незначительными.

Напомним, уже в новом году стало известно, что в Крыму пересохло Аянское водохранилище, водой из которого пользуются жители всего Симферополя.

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Также напомним: чтобы хоть как-то выйти из ситуации с водой, в Ялте начали устанавливать в школах и детских садах емкости для воды.

А тем временем, оккупационные власти Крыма придумали очередное "ноу-хау": теперь для обеспечения полуострова водой будут использовать водопады. А воду для Ялты собираются брать из озера Могаби.