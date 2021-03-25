В Крыму высыхают водохранилища: где зреет экологическая катастрофа?

Подконтрольное России "Министерство жилищно-коммунального хозяйства" оккупированного Крыма опубликовало новые данные о наполняемости водохранилищ полуострова. Из него следует, что на вторник, 23 марта, на "мертвом объеме" по-прежнему остаются крупное Симферопольское и Загорское водохранилища.

К этой отметке неумолимо приближаются Балановское, Старокрымское и Тайганское водохранилища.

Довольно неплохая ситуация в Счастливенском и Белогорском водохранилищах. Первое из них используется для водоснабжения региона Большой Ялты, второе – обеспечивает орошение земель в долине реки Биюк-Карасу и питание Тайганского водохранилища.

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Расположенные на Керченском полуострове Самарлинское и Ленинское водохранилище, которые ранее заполнялось днепровской водой, поступающей из Северо-Крымского канала, тоже заполнены на две трети от традиционного объема.

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Некогда мощное Партизанское водохранилище, питающее столицу автономии Симферополь, заполнено водой всего лишь на треть своего объема, и только вопрос времени, когда вслед за высыхающим Симферопольским подойдет к "мертвой" отметке и оно с последующим возникновением экологической катастрофы.

Партизанское водохранилище мелеет

Напомним, 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения т. н. глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что "по притокам в водохранилища особо хвастаться нечем" и констатировал, что в Крыму пересохли еще два водохранилища.

Также сообщалось, что в начале февраля наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища. Симферопольское и Загорское водохранилища на тот момент уже прошли эту отметку.

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