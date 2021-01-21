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В Минобразования разъяснили, как будут работать школы и детсады после локдауна

21 января, 22:46

Игорь Тимофеев

С 25 января отменяются дополнительные ограничительные меры, однако будут действовать установленные Кабмином ранее

С понедельника, 25 января, в Украине закончится зимний локдаун, однако продолжат действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определенные постановлением Кабмина от 9 декабря 2020 года № 1236.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, дополнительные ограничения, установленные на период 8-24 января, теряют силу.

Согласно документу, на период действия карантина было запрещено:

Таким образом, дополнительные ограничительные меры для учебных заведений, установленные на период 8-24 января, больше не будут действовать с 25 января.

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Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как после локдауна будут учиться школьники выпускных классов.

Школам дали право самостоятельно вводить дистанционное обучение. Решение может принимать местная власть или директор школы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Усиленный карантин заканчивается: пойдут ли дети в школу 25 января?".

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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