В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры

В Мюнхене неизвестные вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф.

Об этом в твиттере пишет посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - пишет дипломат.

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Отметим, что могила лидера ОУН страдает не первый раз. В 2015 году на надгробье дважды писали ругательства аэрозольной краской. В 2016 году ее просто облили черной краской и оборвали украинскую символику. В 2018 году пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс к могильному кресту прикрепил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист".